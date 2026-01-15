ТАСС: командный пункт погранотряда Украины уничтожили в Сумской области

У противника есть потери среди офицеров, сообщили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

© Ed Ram/ Getty Images

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Командно-наблюдательный пункт погранотряда Госпогранслужбы Украины уничтожен в Сумской области, есть потери среди офицеров. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"В Краснополье Сумской области точным ударом БПЛА уничтожен командно-наблюдательный пункт 5-го погранотряда ГПСУ. Противник потерял до взвода живой силы. Есть потери среди офицерского состава", - сказал собеседник агентства.