ТАСС: командный пункт погранотряда Украины уничтожили в Сумской области

У противника есть потери среди офицеров, сообщили в российских силовых структурах
03:31
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Командно-наблюдательный пункт погранотряда Госпогранслужбы Украины уничтожен в Сумской области, есть потери среди офицеров. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В Краснополье Сумской области точным ударом БПЛА уничтожен командно-наблюдательный пункт 5-го погранотряда ГПСУ. Противник потерял до взвода живой силы. Есть потери среди офицерского состава", - сказал собеседник агентства. 

УкраинаРоссияВоенная операция на Украине