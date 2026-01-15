Герасимов проинспектировал группировку войск "Центр"

Начальник Генерального штаба поставил задачи на дальнейшие действия группировки

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск "Центр", действующую на днепропетровском направлении, где заслушал доклады и отметил успехи военных в освобождении Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", действующими на днепропетровском направлении в зоне проведения специальной военной операции. В ходе работы на пункте управления группировкой войск "Центр" генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклады командующих 2-й и 51-й армиями, командиров соединений, других должностных лиц по текущей обстановке, сложившейся в зоне ответственности и результатах выполнения боевых задач", - сообщили в МО РФ.

В завершении работы начальник Генерального штаба подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск "Центр", отметив успехи в освобождении Донецкой Народной Республики, и поставил задачи на дальнейшие действия.