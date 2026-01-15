Срыв планов ВСУ и расширение полосы безопасности. Заявления Герасимова
Редакция сайта ТАСС
06:12
Командование ВСУ любыми способами, не считаясь с потерями, стремится остановить наступление российских войск, но эти планы сорваны. Об этом заявил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов в ходе работы на пункте управления группировки войск "Центр".
Он также отметил, что ВС России расширяют полосу безопасности в сумском и харьковском приграничьях.
ТАСС собрал ключевые заявления начальника Генштаба.
Срыв планов ВСУ
- Командование ВСУ "любыми способами, не считаясь с потерями", стремится остановить наступление российских войск, но эти планы сорваны.
- ВСУ предпринимали попытки демонстрации якобы присутствия в Купянске, в том числе установки украинских флагов, "эти действия были пресечены".
Расширение полосы безопасности
- Группировка войск "Север" "продолжает выполнять задачи по расширению полосы безопасности" в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины.
Ход спецоперации
- Российские войска ведут наступление "практически на всех направлениях" в зоне спецоперации.
- ВС России освободили порядка восьми населенных пунктов и взяли под контроль "более 300 квадратных километров территории".
- Военнослужащие группировки войск "Днепр" наступают в направлении Запорожья: "Освобождены населенные пункты Белогорье и Новобайковское".
- Южная группировка войск после освобождения населенного пункта Северск "активно продвигается" в направлении Славянска.
- "Наиболее упорные бои" в зоне спецоперации развернулись на участке ответственности группировки войск "Центр".
- Группировка войск "Запад" на купянском направлении продолжает ликвидацию украинских формирований, "окруженных на восточном берегу реки Оскол".
- Российские войска продолжают уничтожать подразделения ВСУ в Константиновке в ДНР.
- Группировка войск "Восток" развивает наступление в Запорожской области "и одновременно с этим расширяет полосу безопасности в Днепропетровской области".
- Российские войска ведут уличные бои с ВСУ в населенном пункте Купянск-Узловой и завершают его освобождение.