Срыв планов ВСУ и расширение полосы безопасности. Заявления Герасимова

Начальник Генштаба ВС России отметил, что российские военные расширяют полосу безопасности в сумском и харьковском приграничьях
06:12

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов

Командование ВСУ любыми способами, не считаясь с потерями, стремится остановить наступление российских войск, но эти планы сорваны. Об этом заявил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов в ходе работы на пункте управления группировки войск "Центр".

Он также отметил, что ВС России расширяют полосу безопасности в сумском и харьковском приграничьях.

ТАСС собрал ключевые заявления начальника Генштаба.

Срыв планов ВСУ

  • Командование ВСУ "любыми способами, не считаясь с потерями", стремится остановить наступление российских войск, но эти планы сорваны.
  • ВСУ предпринимали попытки демонстрации якобы присутствия в Купянске, в том числе установки украинских флагов, "эти действия были пресечены".

Расширение полосы безопасности

  • Группировка войск "Север" "продолжает выполнять задачи по расширению полосы безопасности" в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины.

Ход спецоперации

  • Российские войска ведут наступление "практически на всех направлениях" в зоне спецоперации.
  • ВС России освободили порядка восьми населенных пунктов и взяли под контроль "более 300 квадратных километров территории".
  • Военнослужащие группировки войск "Днепр" наступают в направлении Запорожья: "Освобождены населенные пункты Белогорье и Новобайковское".
  • Южная группировка войск после освобождения населенного пункта Северск "активно продвигается" в направлении Славянска.
  • "Наиболее упорные бои" в зоне спецоперации развернулись на участке ответственности группировки войск "Центр".
  • Группировка войск "Запад" на купянском направлении продолжает ликвидацию украинских формирований, "окруженных на восточном берегу реки Оскол".
  • Российские войска продолжают уничтожать подразделения ВСУ в Константиновке в ДНР.
  • Группировка войск "Восток" развивает наступление в Запорожской области "и одновременно с этим расширяет полосу безопасности в Днепропетровской области".
  • Российские войска ведут уличные бои с ВСУ в населенном пункте Купянск-Узловой и завершают его освобождение.
 
