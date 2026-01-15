Статья

Срыв планов ВСУ и расширение полосы безопасности. Заявления Герасимова

Начальник Генштаба ВС России отметил, что российские военные расширяют полосу безопасности в сумском и харьковском приграничьях

Редакция сайта ТАСС

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов © Дмитрий Харичков/ ТАСС

Командование ВСУ любыми способами, не считаясь с потерями, стремится остановить наступление российских войск, но эти планы сорваны. Об этом заявил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов в ходе работы на пункте управления группировки войск "Центр".

Он также отметил, что ВС России расширяют полосу безопасности в сумском и харьковском приграничьях.

ТАСС собрал ключевые заявления начальника Генштаба.

Срыв планов ВСУ

Командование ВСУ "любыми способами, не считаясь с потерями", стремится остановить наступление российских войск, но эти планы сорваны.

ВСУ предпринимали попытки демонстрации якобы присутствия в Купянске, в том числе установки украинских флагов, "эти действия были пресечены".

Расширение полосы безопасности

Группировка войск "Север" "продолжает выполнять задачи по расширению полосы безопасности" в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины.

Ход спецоперации