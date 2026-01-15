Герасимов: наиболее упорные бои развернулись в зоне "Центра"

Бойцы группировки развивают наступление, продолжая освобождение территории ДНР, сообщил начальник Генштаба

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Наиболее упорные бои в зоне СВО развернулись на участке ответственности группировки войск "Центр". Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе работы на пункте управления группировки войск "Центр".

"Наиболее упорные бои развернулись в зоне ответственности группировки войск "Центр". Соединения и воинские части группировки, завершив ликвидацию окруженного противника и освобождение городов Красноармейск и Димитров, развивают наступление, продолжая освобождение территории Донецкой Народной Республики", - сказал он.