За две недели января ВС РФ освободили восемь населенных пунктов

Российские войска взяли под контроль 300 кв. км территории
04:51
© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российские войска освободили порядка восьми населенных пунктов и взяли под контроль более 300 кв. км в первые две недели января. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе работы на пункте управления группировки войск "Центр", действующей на днепропетровском направлении.

"За две недели января освобождено восемь населенных пунктов и под наш контроль перешло более 300 кв. км территории", - сказал он. 

