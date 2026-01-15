За две недели января ВС РФ освободили восемь населенных пунктов

Российские войска взяли под контроль 300 кв. км территории

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российские войска освободили порядка восьми населенных пунктов и взяли под контроль более 300 кв. км в первые две недели января. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе работы на пункте управления группировки войск "Центр", действующей на днепропетровском направлении.

"За две недели января освобождено восемь населенных пунктов и под наш контроль перешло более 300 кв. км территории", - сказал он.