За две недели января ВС РФ освободили восемь населенных пунктов
04:51
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российские войска освободили порядка восьми населенных пунктов и взяли под контроль более 300 кв. км в первые две недели января. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе работы на пункте управления группировки войск "Центр", действующей на днепропетровском направлении.
"За две недели января освобождено восемь населенных пунктов и под наш контроль перешло более 300 кв. км территории", - сказал он.