ВС РФ после освобождения Северска активно продвигаются в направлении Славянска

Боевые задачи выполняют бойцы Южной группировки войск, указал начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов
04:54
обновлено 05:12
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Южная группировка войск после освобождения населенного пункта Северск продвигается в направлении Славянска. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе работы на пункте управления группировкой войск "Центр".

"Южная группировка войск, освободив Северск, активно продвигается на Запад в общее направление на Славянск", - сказал Герасимов. 

