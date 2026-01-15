ВС РФ после освобождения Северска активно продвигаются в направлении Славянска

Боевые задачи выполняют бойцы Южной группировки войск, указал начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Южная группировка войск после освобождения населенного пункта Северск продвигается в направлении Славянска. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе работы на пункте управления группировкой войск "Центр".

"Южная группировка войск, освободив Северск, активно продвигается на Запад в общее направление на Славянск", - сказал Герасимов.