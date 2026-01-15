ВС РФ сорвали попытки демонстрации якобы присутствия ВСУ в Купянске

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов посетил пункт управления группировкой войск "Центр"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. ВСУ предпринимали попытки демонстрации якобы присутствия в Купянске, в том числе установки украинских флагов, попытки пресечены. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе работы на пункте управления группировкой войск "Центр".

"После освобождения в ноябре прошлого года Купянска подразделениями группировки "Запад" противник предпринимал несколько попыток демонстрации якобы своего присутствия в городе, в том числе попыток установки украинских флагов на административных зданиях с помощью беспилотников. Эти действия были пресечены", - сказал он.