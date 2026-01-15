Герасимов: ВС РФ завершают освобождение Купянска-Узлового
Редакция сайта ТАСС
04:52
обновлено 05:08
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российские войска ведут уличные бои с ВСУ в населенном пункте Купянск-Узловой и завершают его освобождение. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе работы на пункте управления группировки войск "Центр", действующей на днепропетровском направлении.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Ведутся уличные бои и завершается освобождение [населенного пункта] Купянск-Узловой", - сказал он.