Герасимов: ВС РФ завершают освобождение Купянска-Узлового

Российские бойцы ведут уличные бои, отметил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российские войска ведут уличные бои с ВСУ в населенном пункте Купянск-Узловой и завершают его освобождение. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе работы на пункте управления группировки войск "Центр", действующей на днепропетровском направлении.

"Ведутся уличные бои и завершается освобождение [населенного пункта] Купянск-Узловой", - сказал он.