ВС РФ расширяют полосу безопасности в сумском и харьковском приграничьях

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Группировка войск "Север" продолжает расширение полосы безопасности в районе сумского и харьковского приграничий. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе работы на пункте управления группировки войск "Центр", действующей на днепропетровском направлении.

"Группировка войск "Север" продолжает выполнять задачи по расширению полосы безопасности приграничных районов Сумской и Харьковской областей Украины", - сказал он.