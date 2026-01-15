ВС РФ уничтожают окруженные на восточном берегу Оскола силы ВСУ

На купянском направлении работают войска группировки "Запад", отметил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Группировка войск "Запад" продолжает ликвидацию украинских формирований на восточном берегу реки Оскол на купянском направлении. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе работы на пункте управления группировкой войск "Центр", действующей на днепропетровском направлении.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"На купянском направлении войска группировки "Запад" продолжают ликвидацию формирований ВСУ, окруженных на восточном берегу реки Оскол", - сказал он.