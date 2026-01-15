Герасимов: группировка "Днепр" наступает в направлении Запорожья

Силы группировки освободили населенные пункты Белогорье и Новобайковское, сообщил начальник Генштаба

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Днепр" наступают в направлении Запорожья. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе работы на пункте управления группировкой войск "Центр".

"Соединение и воинские части группировки "Днепр" наступают в направлении города Запорожье. Освобождены населенные пункты Белогорье и Новобайковское", - сказал он.