Герасимов: группировка "Днепр" наступает в направлении Запорожья
Редакция сайта ТАСС
04:55
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Днепр" наступают в направлении Запорожья. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе работы на пункте управления группировкой войск "Центр".
"Соединение и воинские части группировки "Днепр" наступают в направлении города Запорожье. Освобождены населенные пункты Белогорье и Новобайковское", - сказал он.