Герасимов заявил о продолжении уничтожения подразделений ВСУ в Константиновке

Начальник Генштаба ВС РФ посетил пункт управления группировкой войск "Центр"
04:54
обновлено 05:12
© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российские войска продолжают уничтожать подразделения ВСУ в Константиновке ДНР. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе работы на пункте управления группировкой войск "Центр".

"Продолжаются бои по уничтожению подразделения ВСУ в городе Константиновке", - сказал Герасимов. 

