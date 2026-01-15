Герасимов заявил о продолжении уничтожения подразделений ВСУ в Константиновке
Редакция сайта ТАСС
04:54
обновлено 05:12
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российские войска продолжают уничтожать подразделения ВСУ в Константиновке ДНР. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе работы на пункте управления группировкой войск "Центр".
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Продолжаются бои по уничтожению подразделения ВСУ в городе Константиновке", - сказал Герасимов.