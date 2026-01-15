ВС РФ сорвали планы ВСУ по остановке наступления российских военных

Это произошло благодаря мужеству и героизму российских военнослужащих, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Командование ВСУ любыми способами, не считаясь с потерями, стремится остановить наступление ВС РФ, но эти планы сорваны. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе работы на пункте управления группировки войск "Центр".

"Командование ВСУ любыми способами, не считаясь с потерями, стремится остановить наше наступление. Однако, благодаря мужеству и героизму российских солдат и офицеров, кропотливой и слаженной работе штабов, а также уверенному руководству подчиненными соединениями и воинскими частями командующими и командирами, эти планы противника сорваны", - сказал он.