Группировка войск "Восток" развивает наступление в Запорожской области
Редакция сайта ТАСС
04:56
обновлено 05:11
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Бойцы группировки войск "Восток" развивают наступление в Запорожской области и расширяют полосу безопасности в Днепропетровской области. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе работы на пункте управления группировкой войск "Центр".
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Группировка войск "Восток", завершив освобождение города Гуляйполя и форсировав реку Гайчур, развивают наступление в Запорожской области и одновременно с этим расширяет полосу безопасности в Днепропетровской области", - сказал он.