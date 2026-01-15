Группировка войск "Восток" развивает наступление в Запорожской области

Бойцы группировки завершили освобождение Гуляйполя, напомнил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Бойцы группировки войск "Восток" развивают наступление в Запорожской области и расширяют полосу безопасности в Днепропетровской области. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе работы на пункте управления группировкой войск "Центр".

"Группировка войск "Восток", завершив освобождение города Гуляйполя и форсировав реку Гайчур, развивают наступление в Запорожской области и одновременно с этим расширяет полосу безопасности в Днепропетровской области", - сказал он.