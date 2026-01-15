Герасимов: ВС РФ активно развивают наступление на краснолиманском направлении

Южная группировка войск, освободив Северск, активно продвигается на Запад в общее направление на Славянск, подчеркнул начальник Генштаба ВС РФ

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российские войска активно развивают наступление на краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе работы на пункте управления группировки войск "Центр".

"Войска группировки запад активно развивают наступление на краснолиманском направлении. Южная группировка войск, освободив Северск, активно продвигается на Запад в общее направление на Славянск. Продолжаются бои по уничтожению подразделения ВСУ в городе Константиновке. Группировка войск "Восток", завершив освобождение города Гуляйполе и форсировав реку Гайчур, развивает наступление в Запорожской области и одновременно с этим расширяет полосу безопасности в Днепропетровской области", - сказал Герасимов.