Над Брянской областью сбили две ракеты "Нептун" и шесть БПЛА

БРЯНСК, 15 января. /ТАСС/. Две ракеты большой дальности "Нептун" и шесть БПЛА уничтожены благодаря подразделениям ПВО Минобороны РФ над Брянской областью за ночь. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В Telegram-канале он отметил, что из-за отражения атаки в области получили повреждения остекление в многоквартирном доме, фасад и остекление административного здания. Кроме того, в Фокинском районе повредились фасад и кровля дома. На месте работают оперативные и экстренные службы.