Батарея под командованием капитана Фатькина предотвратила наступление ВСУ

Противник понес значительные потери в живой силе

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Реактивная артиллерийская батарея под командованием капитана Алексея Фатькина поразила пункт временной дислокации ВСУ, предотвратив наступление противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве рассказали, что батарея получила данные о концентрации украинских подразделений вблизи оборонительных рубежей российских войск. Фатькин организовал оперативное развертывание техники. Уточнив координаты дислокации ВСУ, батарея нанесла точный удар.

"В результате точного попадания противник понес значительные потери в живой силе. Благодаря навыкам и грамотной организации артиллерийского огня капитаном Алексеем Фатькиным было предотвращено наступление противника, что позволило российским войскам закрепиться на оборонительных рубежах и не допустить прорыва противника в глубину обороны российских войск", - подчеркнули в Минобороны РФ.

Там также рассказали о командире разведывательно-ударной батареи разведывательно-ударного дивизиона старшем лейтенанте Данииле Данковском. Расчет беспилотника под его командованием выявил движение противника в одном из районов дивизиона. "Проследив маршрут движения техники с личным составом, был обнаружен пункт временной дислокации украинских боевиков. Проведя доразведку, Даниил Данковский выявил все замаскированные укрытия личного состава противника и настроил взаимодействие с артиллерийскими подразделениями. По переданным старшим лейтенантом Данковским координатам был нанесен артиллерийский удар, который он координировал по средствам радиосвязи. В результате артиллерийского налета весь личный состав противника в пункте временной дислокации, а также склады материально-технических средств и боеприпасов уничтожены", - рассказали в министерстве.

Отмечается, что благодаря навыкам и опыту старшего лейтенанта противник понес значительные потери в живой силе и утратил значительные запасы боеприпасов на важном тактическом направлении.