Cмерть младенцев в роддоме в Новокузнецке
Военная операция на Украине
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине. Онлайн

21:00
обновлено 21:17
На различных направлениях СВО ликвидировали пять офицеров ВСУ, одним из них был заместитель командира батальона штурмовой бригады "Лють", сообщили в российских силовых структурах.

Российские средства ПВО за четыре часа уничтожили девять украинских БПЛА над Крымом и акваторией Азовского моря.

Из-за ударов дронов Вооруженных сил Украины получили ранения три мирных жителя. Среди пострадавших - глава администрации Малиновского сельского поселения Белгородского округа, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

Основные события 16 января - в онлайн-трансляции ТАСС. 

22:01

Командование ВСУ усилило группировку у Никифоровки ДНР в попытке помешать наступлению российских военнослужащих на населенный пункт, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

21:02

Реактивная артиллерийская батарея под командованием капитана Алексея Фатькина поразила пункт временной дислокации ВСУ, предотвратив наступление противника.

УкраинаРоссияВоенная операция на Украине