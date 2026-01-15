Военная операция на Украине. Онлайн
Редакция сайта ТАСС
21:00
обновлено 21:17
На различных направлениях СВО ликвидировали пять офицеров ВСУ, одним из них был заместитель командира батальона штурмовой бригады "Лють", сообщили в российских силовых структурах.
Российские средства ПВО за четыре часа уничтожили девять украинских БПЛА над Крымом и акваторией Азовского моря.
Из-за ударов дронов Вооруженных сил Украины получили ранения три мирных жителя. Среди пострадавших - глава администрации Малиновского сельского поселения Белгородского округа, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.
Основные события 16 января - в онлайн-трансляции ТАСС.