На различных направлениях СВО ликвидировали пять офицеров ВСУ, одним из них был заместитель командира батальона штурмовой бригады "Лють", сообщили в российских силовых структурах.

Российские средства ПВО за четыре часа уничтожили девять украинских БПЛА над Крымом и акваторией Азовского моря.

Из-за ударов дронов Вооруженных сил Украины получили ранения три мирных жителя. Среди пострадавших - глава администрации Малиновского сельского поселения Белгородского округа, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

