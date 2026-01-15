Марочко: Киев стянул силы к Никифоровке в попытке помешать наступлению ВС РФ

Военный эксперт отметил, что ситуация у населенного пункта "сложная, напряженная", но ВСУ не могут замедлить продвижение российских бойцов

ЛУГАНСК, 16 января. /ТАСС/. Командование ВСУ усилило группировку у Никифоровки Донецкой Народной Республики в попытке помешать наступлению российских военнослужащих на населенный пункт. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

15 января Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие, развивая успех на славянском направлении, начали бои за взятие Никифоровки.

"По последней информации, в районе Никифоровки продолжаются ожесточенные бои. Противник, прежде всего, пытается не допустить занятия нашими военнослужащими стратегических высот. Сейчас в районе Рай-Александровки - это на северо-западе от Никифоровки - сосредоточены основные силы украинских боевиков, которые пытаются не допустить продвижения наших войск и стабилизировать данный фронт", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что ситуация у Никифоровки "сложная, напряженная", однако попытки противника замедлить продвижение армии РФ на данном участке - безрезультатны. По его словам, российские бойцы ведут планомерную работу по освобождению Никифоровки.