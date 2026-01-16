В ДНР рассказали о частичном уничтожении элитных полков ВСУ на Запорожье

Большие потери понесли подразделения "Шквал" и "Скала", указал советник главы республики Игорь Кимаковский

ДОНЕЦК, 16 января. /ТАСС/. Украинские элитные штурмовые полки "Скала" и "Шквал" частично уничтожены в Запорожской области. Как рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, многочисленные группы были разбиты ударами ФАБ и БПЛА в разных населенных пунктах региона.

"Элитные подразделения противника "Шквал" и "Скала" понесли большие потери в Запорожской области, они частично уничтожены. Большое количество групп этих подразделений были уничтожены ФАБ и нашими операторами БПЛА в разных населенных пунктах региона в зависимости от дальности", - сказал Кимаковский.