ВСУ за неделю потеряли в зоне ответственности "Севера" более 1 345 солдат

Также уничтожены 4 боевые бронированные машины, 92 автомобиля и 10 орудий полевой артиллерии, 7 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и материальных средств

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшую неделю потеряли свыше 1 345 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщили в Минобороны РФ.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 1 345 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 92 автомобиля и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 7 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и материальных средств", - говорится в сообщении военного ведомства.