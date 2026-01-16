ВС РФ освободили Закотное и Жовтневое в ДНР и Запорожской области

Всего российские войска освободили за неделю пять сел

Кадры освобождения Жовтневого в Запорожской области © Воин DV/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне проведения спецоперации, из них Закотное и Жовтневое - за минувшие сутки, сообщили в Минобороны России.

В сообщении говорится, что подразделениями "Южной" группировки войск "в результате решительных действий" был освобожден населенный пункт Закотное в ДНР. Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Жовтневое в Запорожской области и продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ. Подразделениями группировки войск "Днепр" в результате решительных действий освобождены населенные пункты Белогорье и Новобойковское в Запорожской области. В результате слаженных действий подразделений группировки войск "Север" в течение недели был взят под контроль населенный пункт Комаровка в Сумской области.