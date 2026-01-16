ВСУ за неделю потеряли свыше 1 340 военных в зоне группировки "Запад"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. ВСУ за минувшую неделю потеряли свыше 1 340 военнослужащих в зоне ответственности подразделений группировки войск "Запад". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили свыше 1 340 военнослужащих, танк, 16 боевых бронированных машин, 132 автомобиля и 6 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 6 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 26 складов боеприпасов", - говорится в сообщении.