ВСУ за неделю потеряли свыше 2 835 военных в зоне ответственности "Центра"

ВС РФ также уничтожили 3 танка, 30 боевых бронированных машин, 60 автомобилей, 8 орудий полевой артиллерии и 2 станции радиоэлектронной борьбы

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Потери ВСУ в зоне ответственности российской группировки войск "Центр" за неделю составили свыше 2 835 военнослужащих, 3 танка и 30 боевых бронированных машин. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжают активные наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. <...> За неделю на данном направлении противник потерял свыше 2 835 военнослужащих, 3 танка, 30 боевых бронированных машин, 60 автомобилей, 8 орудий полевой артиллерии и 2 станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.