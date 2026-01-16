ВС РФ за неделю нанесли семь ударов по объектам энергетики и ВПК Украины

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российские военные за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов, поражены предприятия ВПК, объекты энергетики Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

Согласно заявлению ведомства, в период с 10 по 16 января российские ВС в ответ на атаки Украины по гражданским объектам нанесли один массированный и шесть групповых ударов. В результате были поражены объекты военно-промышленного комплекса, энергетики, а также транспортная и портовая инфраструктура Украины, задействованные в интересах ВСУ. Кроме того, ударам подверглись склады горючего, военные аэродромы, производственные мощности, площадки для хранения и запуска беспилотников дальнего действия, а также места дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.