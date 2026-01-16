ВСУ за неделю потеряли до 370 солдат в зоне ответственности группировки "Днепр"

Также уничтожены танк, 5 боевых бронированных машин, 74 автомобиля, 7 орудий полевой артиллерии, 8 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 12 складов боеприпасов и материальных средств

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшую неделю потеряли до 370 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщили в Минобороны РФ.

"Всего за неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 370 военнослужащих, танк, 5 боевых бронированных машин, 74 автомобиля, 7 орудий полевой артиллерии, 8 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 12 складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении военного ведомства.