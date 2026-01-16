ВСУ за неделю потеряли в зоне группировки "Южная" более 1 140 военных

Также уничтожены 2 танка, 42 боевые бронированные машины, 105 автомобилей, 22 артиллерийских орудия, 8 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 18 складов боеприпасов, горючего и материальных средств

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки ВС РФ "Южная" за неделю составили свыше 1 140 военнослужащих и 2 танка. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Всего в зоне ответственности Южной группировки войск противник потерял более 1 140 военнослужащих, 2 танка, 42 боевые бронированные машины. Уничтожены 105 автомобилей, 22 артиллерийских орудия, 8 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 18 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.", - сказали там.