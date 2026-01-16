ВС РФ уничтожили пусковую установку HIMARS и боевую машину Vampire
Редакция сайта ТАСС
09:32
обновлено 09:40
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российские войска уничтожили за неделю пять боевых машин РСЗО, в том числе пусковую установку HIMARS и боевую машину Vampire. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены пять боевых машин реактивных систем залпового огня, в том числе пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства", - сказали в ведомстве.