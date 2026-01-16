Средства ПВО РФ сбили за неделю три ракеты большой дальности "Нептун"

Также были уничтожены 31 управляемая авиабомба, 21 снаряд системы HIMARS и 1 138 беспилотников ВСУ самолетного типа

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили за неделю 31 управляемую авиабомбу, 21 снаряд системы HIMARS, 3 ракеты большой дальности "Нептун" и 1 138 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 31 управляемая авиационная бомба, 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, 3 управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1 138 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - информировали в ведомстве.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 109 344 беспилотных летательных аппарата, 645 зенитных ракетных комплексов, 27 154 танка и других боевых бронированных машин, 1 642 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 613 орудий полевой артиллерии и минометов, 51 993 единицы специальной военной автомобильной техники.