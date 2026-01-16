Потери ВСУ за неделю в зоне группировки "Восток" составили более 1 665 военных

Также были уничтожены 30 боевых бронированных машин, 74 автомобиля, 8 орудий полевой артиллерии, 4 склада боеприпасов и материальных средств

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Mstyslav Chernov

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток" за неделю составили более 1 665 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили более 1 665 военнослужащих, 30 боевых бронированных машин, 74 автомобиля, 8 орудий полевой артиллерии, 4 склада боеприпасов и материальных средств", - сказали там.