ВС РФ уничтожили РСЗО HIMARS ВСУ, атаковавшую гражданские объекты России

Ликвидацию произвел расчет БПЛА "Герань" в Черниговской области

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Расчет БПЛА "Герань" в Черниговской области уничтожил пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS ВСУ, наносившей ракетные удары по российским гражданским объектам. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав соответствующие кадры.

"Расчетами разведывательных БПЛА Zala и "Орлан" в ходе выполнения боевой задачи в районе н. п. Хлопяники в Черниговской области была обнаружена пусковая установка РСЗО HIMARS ВСУ американского производства, расчет которой занял огневую позицию и произвел пуски ракет по гражданским объектам на территории России. Согласно решению командования, задача на уничтожение цели была поставлена расчету БПЛА "Герань". <…> В результате оперативной и слаженной боевой работы операторов разведывательных и ударных БПЛА пусковая установка РСЗО HIMARS ВСУ была полностью уничтожена вместе с расчетом", - следует из сообщения.

В ведомстве уточнили, что удар по пусковой установке противника был нанесен в момент ее движения, средства объективного контроля зафиксировали вторичную детонацию боекомплекта и возгорание установки. В момент попытки эвакуации расчета РСЗО по ней был нанесен второй удар оператором БПЛА "Герань".