Минобороны показало кадры из освобожденного Закотного ДНР

В Минобороны отметили, что военнослужащие бригады проявили мужество и героизм в ходе наступательных действий
12:38

Кадры из освобожденного н.п. Закотное

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Видеокадры освобождения населенного пункта Закотное ДНР были опубликованы российским военным ведомством.

На видео военнослужащий 7-й отдельной гвардейской мотострелковой Чистяковской бригады разворачивает государственный флаг Российской Федерации в освобожденном Южной группировкой населенном пункте.

В Минобороны отметили, что военнослужащие бригады проявили мужество и героизм в ходе наступательных действий. Слаженная работа подразделений разведки, огневая поддержка артиллерии и эффективная работа расчетов войск беспилотных систем позволили блокировать все попытки противника удержать населенный пункт. 

