Балицкий: в районе Степногорска на Запорожье ВС РФ наступают в четырех селах

Воины уверенно продвигаются вперед, отметил губернатор региона

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Российские десантники ведут наступление сразу в четырех населенных пунктах в районе поселка Степногорска Запорожской области. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

Ранее в Минобороны России сообщили, ВС РФ освободили Жовтневое Запорожской области. В результате активных боевых действий создан плацдарм на западном берегу реки Гайчур, взят под контроль узел обороны площадью более 6 кв. км. Это позволит расширить плацдарм и продолжить наступление вглубь Запорожской области.

"В районе поселка Степногорска российские десантники ведут наступление сразу в четырех населенных пунктах: Лукьяновском, Новобойковском, Новояковлевке и Павловке. Бои тяжелые, но наши воины уверенно продвигаются вперед", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев в комментарии ТАСС отметил, что после полного освобождения Запорожская область станет надежным форпостом для окончательного достижения Россией целей СВО.

"Жители Запорожской области внимательно следят за тем, как меняется линия боевого соприкосновения. Мы приветствуем и искренне радуемся за каждый освобожденный населенный пункт. Вооруженные силы РФ набрали впечатляющий темп. Наши солдаты постепенно вытесняют украинских националистов с конституционной территории России. Мы убеждены, что вслед за освобождением Запорожской области последует дальнейшая работа по достижению целей СВО. И уверены, что Запорожская область может быть достаточно надежным форпостом для их достижения", - сказал Бибаров-Государев.

Он считает, что успехи армии России в зоне спецоперации "влияют на ход переговорного процесса и расстановку сил в международной политике". "И, что самое главное, подчеркивают всю бесперспективность попыток киевского режима рассчитывать на поражение нашей страны и изменение нашей позиции", - добавил собеседник агентства.