Над регионами России сбили 63 украинских беспилотника

Работали силы ПВО

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Силы ПВО сбили 63 украинских беспилотника над регионами России за шесть часов, сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"16 января с 12:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 63 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 54 - над территорией Белгородской области, 4 БПЛА - над территорией Саратовской области, 2 - над территорией Брянской области и по 1 - над территориями Воронежской, Рязанской областей и Республики Крым", - сообщили в Минобороны .