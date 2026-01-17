Боец Буденновск рассказал, как его атаковал дрон ВСУ с фашистской символикой

По словам военнослужащего, вражеский БПЛА летел за ним по лесополосе на Запорожье, а затем взорвался

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российский военнослужащий, радиотелефонист с позывным Буденновск на запорожском направлении подвергся преследованию и атаке беспилотника-камикадзе, на винтах которого был нарисован фашистский крест. Об этом он рассказал в видео, предоставленном Минобороны РФ.

"На Запорожском направлении камикадзе за мной гонялся по лесополосе. Взорвался. Ну, я укрылся. Немного подконтузило меня. Но знаете, что самое обидное? Нашел этот камикадзе, и на нем на каждом винте был крест нарисован фашистский", - сказал военный.

Буденновск является одним из 57 добровольцев отряда "БАРС-33" группировки "Днепр", недавно награжденных в Херсонской области за выполнение боевых задач в зоне специальной военной операции.