Боец Буденновск рассказал, как его атаковал дрон ВСУ с фашистской символикой
Редакция сайта ТАСС
02:00
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российский военнослужащий, радиотелефонист с позывным Буденновск на запорожском направлении подвергся преследованию и атаке беспилотника-камикадзе, на винтах которого был нарисован фашистский крест. Об этом он рассказал в видео, предоставленном Минобороны РФ.
"На Запорожском направлении камикадзе за мной гонялся по лесополосе. Взорвался. Ну, я укрылся. Немного подконтузило меня. Но знаете, что самое обидное? Нашел этот камикадзе, и на нем на каждом винте был крест нарисован фашистский", - сказал военный.
Буденновск является одним из 57 добровольцев отряда "БАРС-33" группировки "Днепр", недавно награжденных в Херсонской области за выполнение боевых задач в зоне специальной военной операции.