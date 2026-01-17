Расчет "Панциря-С" сбил украинский дрон в зоне СВО

Задачу выполнила группировка "Центр", добавили в Минобороны

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С" в составе группировки войск "Центр" сбил беспилотный летательный аппарат противника во время несения дежурства. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Боевой расчет ЗРПК "Панцирь-С" во время несения дежурства уничтожил беспилотный летательный аппарат противника", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве отметили, что "Панцири-С" круглосуточно контролируют воздушное пространство для защиты критических важных объектов. Комплекс способен за 10 секунд перейти из дежурного режима в боевой, а расчеты постоянно меняют свои позиции. "Панцирь-С" вооружен 12 зенитными ракетами и 2 двуствольными 30-мм пушками с общим боезапасом 1 400 снарядов, что позволяет ему поражать широкий спектр воздушных целей.

Работа таких комплексов обеспечивает поражение любых средств воздушного нападения в установленном диапазоне работы, подчеркнули в ведомстве.