Бойцы РФ начали применять дрон "Бумеранг" в качестве "летающего замполита"

Беспилотник применяют для сброса листовок с агитацией и звукового оповещения ВСУ о возможности сдаться в плен

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российские бойцы начали применять FPV-дрон "Бумеранг" в зоне СВО в качестве "летающего замполита" для сброса агитационных листовок, а также звукового оповещения военных ВСУ о возможности добровольно сдаться в плен. Об этом ТАСС рассказал инструктор службы боевой подготовки и специальных систем с позывным Биткоин, выполняющий задачи на запорожском направлении СВО.

"Разработанный в Москве "Бумеранг" - самый эффективный дрон по количеству вылетов и количеству пораженных целей. Это многоцелевой беспилотник и применяется не только по наземным и воздушным целям. В том числе дрон применяется для доставки нашим бойцам провизии и боеприпасов, дистанционного минирования, а также, как показала практика, может стать нештатным агитатором и летающим замполитом", - заявил Биткоин.

По его словам, дрон используется в качестве инструмента для воздействия на моральный дух противника. "Был большой опорник противника, который нужно было выбивать большими силами. Личного состава [ВСУ] примерно 20 человек. Мы решили подорвать моральный дух противника. Сперва были сброшены листовки "Бумерангами", чтобы противник почитал, на какие частоты нужно выходить, чтобы сдаться. Противник не отказался от своих намерений защищать этот опорник", - рассказал боец.

Биткоин уточнил, что тогда российские бойцы направили к противнику дрон "Бумеранг", оснащенный динамиком. "Мы решили, может, они читать не умеют, а слышать-то могут. И был отправлен дрон "Бумеранг" с динамиком, работающим от отдельного аккумулятора - то есть, придумали систему. Дрон подлетел, была нажата кнопка на пульте, динамик включился. Были призывы о сдаче противника, чтобы он оставил этот опорник и сдавался. Противник не оставил своих намерений и был уничтожен. Поэтому я советую сдаваться", - сообщил Биткоин.