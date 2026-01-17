Командир Донбасс: ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Сумской области

Цель поразили бойцы группировки "Север", отметил военнослужащий

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 17 января. /ТАСС/. Военнослужащие 34-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Север" уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ в Сумской области из гаубицы "Мста-Б". Об этом ТАСС сообщил командир орудия с позывным Донбасс.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Поступила задача отработать по точке в населенном пункте, где, предположительно, мог находиться подвоз боеприпасов, по этому пункту отработали, техника, подвозящая боеприпасы, смогла уйти, но поразили склад боеприпасов. Соответствующий вывод сделали из-за характерных разрывов в районе цели", - сказал военнослужащий.

Он добавил, что их расчет работает постоянно, ежедневно бойцы отрабатывают по несколько целей с закрытой позиции. Наводчик артиллерии с позывным Мерин добавил, что расчет поражает не только подвозы и статичные цели, но и технику ВСУ, а также группы живой силы противника. "Уничтожаем грузовики, БТР, укрепрайоны, пункты управления БПЛА. Все цели, которые есть, по всем работаем", - рассказал военнослужащий.