Марочко: освободив Глухов, армия РФ сможет наступать на Конотоп

Продвижение в западном и юго-западном направлениях от этого населенного пункта снизит число ударов противника по жителям Курской области, уточнил эксперт

ЛУГАНСК, 17 января. /ТАСС/. Переход Глухова под контроль армии РФ откроет российским бойцам дорогу для наступления на Конотоп в Сумской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Успехи наших войск в районе населенного пункта Глухов в Сумской области, по сути, открывают новое направление на Конотоп. И сейчас наши военнослужащие ведут активные подготовительные мероприятия для того, чтобы сформировать буферную зону, которая обезопасит жителей Российской Федерации, которые, к сожалению, постоянно подвергаются обстрелам со стороны украинских боевиков", - сказал он.

Марочко уточнил, что продвижение в западном и юго-западном направлениях от Глухова снизит число ударов ВСУ по жителям Курской области.

14 января Марочко сообщал ТАСС, что освобождение Комаровки свидетельствует о начале боев российских сил на новом участке фронта в Сумской области. По его словам, освободив Комаровку, бойцы РФ начали формировать буферную зону у Глухова.