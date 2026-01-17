ТАСС: в Черниговской области ВСУ пытались эвакуировать в тыл РСЗО HIMARS

ВС РФ уничтожили эвакуационную группу на автобусе и автотрал, отметили российские силовики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Эвакуационная группа ВСУ на автобусе и с автотралом в Черниговской области попыталась эвакуировать РСЗО HIMARS после уничтожения пусковой остановки, но не смогла. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В Черниговской области после уничтожения ПУ РСЗО HIMARS противник предпринял попытку эвакуировать установку в тыл. Эвакуационная группа на автобусе и автотрал уничтожены расчетами ударных БПЛА, попытка сорвана", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в Минобороны России, расчеты разведывательных БПЛА Zala и "Орлан" в районе населенного пункта Хлопяники в Черниговской области обнаружили пусковую установку РСЗО HIMARS ВСУ американского производства. Ее расчет занял огневую позицию и произвел пуски ракет по гражданским объектам на территории России.

Удар по пусковой установке противника был нанесен расчетом БПЛА "Герань" в момент ее движения. При попытке эвакуации расчета РСЗО по ней был нанесен второй удар оператором БПЛА "Герань". В результате оперативной и слаженной боевой работы операторов БПЛА пусковая установка была полностью уничтожена вместе с расчетом.