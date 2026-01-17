Над регионами России за ночь сбили 99 украинских БПЛА

Из них 47 дронов сбили над акваторией Черного моря

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Силам ПВО удалось перехватить и сбить за ночь над регионами России 99 украинских дронов.

Об этом рассказали в Минобороны России.

За ночь, с 23:00 мск до 07:00 мск, силам ПВО удалось сбить 99 украинских беспилотников. Все они были самолетного типа. Из них 29 дрона сбили над Белгородской областью, 12 - над Курской областью, по 4 - над Астраханской и Ростовской областями. Еще два беспилотника удалось перехватить над Крымом. К тому же, 47 дронов сбили над акваторией Черного моря и 1 - над акваторией Азовского моря