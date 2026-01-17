Пленный из ВСУ рассказал, как прятался в подвале в Красноармейске два месяца

Анатолий Сорокин был вынужден сидеть в подвале из-за ранения, полученного при атаке беспилотника, которую организовал его командир

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Украинский военнослужащий 425-го отдельного штурмового полка ВСУ Анатолий Сорокин сообщил, что укрывался в подвале в Красноармейске около двух месяцев перед сдачей в плен российским бойцам. Соответствующее видео предоставило Минобороны России.

"Два месяца я просидел в подвале, и потом в один прекрасный момент слышу выстрелы, стреляют в двери. Смотрю, он подошел, кричу: Сдаюсь. сдаюсь, пацаны, сдаюсь, я раненый, пацаны, сдаюсь, не стреляйте, пожалуйста, я раненый", - сказал пленный.

Он уточнил, что был вынужден сидеть в подвале из-за ранения, полученного при атаке беспилотника, которую организовал его командир.

Ранее в российских силовых структурах сообщали, что командиры избивают до смерти военнослужащих 425-го штурмового полка ВСУ за неповиновение приказам. Также в силовых структурах уточняли, что мобилизованных украинских солдат с серьезными отклонениями по здоровью в полку "Скала" направляют в роты, которые отвлекают на себя внимание во время штурмов. Кроме того, военнослужащие полка негативно настроены в отношении командования, которое не дает им перевестись в другие подразделения. Из-за этого военные самовольно оставляют части.

Красноармейск - один из центров угольной промышленности Донбасса. Бои за агломерацию начались в 2024 году, активная фаза возобновилась весной этого года. В агломерации проживали более 370 тыс. человек, в настоящее время - около 2 тыс. Это один из основных транспортных узлов Донбасса, включая узловую железнодорожную станцию Покровск. Город логистически важен для ВСУ, так как через него проходят дороги в направлении Славянска, Запорожья и Днепропетровска. После полного перехода под российский контроль ВС РФ смогут развивать наступление в сторону Дружковки, Славянска и Краматорска в ДНР.