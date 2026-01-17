Дроноводы уничтожили пункт дислокации и станцию Starlink ВСУ у Северска

В Минобороны отметили, что расчеты артиллерии соединений Южной группировки войск в ходе боевой работы обнаружили пункт управления и запуска беспилотников противника

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Операторы беспилотных систем (БПС) Южной группировки войск уничтожили пункт временной дислокации, антенну связи и станцию Stalink ВСУ на северском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Операторы беспилотных систем Южной группировки войск, продолжая вести контрбатарейную борьбу и выявление огневых точек противника, с помощью разведывательных дронов выявили и уничтожили пункт временной дислокации ВСУ и антенну связи противника на северском направлении", - рассказали в министерстве.

Там проинформировали, что на данном направлении операторами БПС также была уничтожена станция связи Starlink ВСУ.

"Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям в районе Северска, расчеты артиллерии соединений Южной группировки войск в ходе боевой работы обнаружили пункт управления и запуска беспилотников противника. Точным попаданием цель была уничтожена", - сообщили в военном ведомстве.

"Всего за последнюю неделю на северском тактическом направлении было уничтожено: квадроцикл - 1, наземный робототехнический комплекс - 1, пункт управления БПЛА - 2, антенна связи - 4, блиндаж - 3, живая сила - 5", - добавили там.