В двух районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 января. /ТАСС/. Атаку беспилотников отразили в двух районах Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Сегодня утром в Ростовской области воздушная атака отражена в двух районах - Верхнедонском и Шолоховском", - написал Слюсарь.

Он уточнил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Режим беспилотной опасности на территории области был отменен в 11:07 мск.