ВС РФ освободили Приволье и Прилуки

Это сделали подразделения Южной группировки войск и "Востока"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российские военнослужащие освободили Приволье в Донецкой Народной Республике и Прилуки в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве сказали, что подразделениями Южной группировки войск "в результате решительных действий" был освобожден населенный пункт Приволье в ДНР. Подразделения группировки войск "Восток" "продвинулись в глубину обороны противника". Ими был освобожден населенный пункт Прилуки в Запорожской области.