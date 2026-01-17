ВС РФ освободили Приволье и Прилуки
Редакция сайта ТАСС
09:04
обновлено 09:11
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российские военнослужащие освободили Приволье в Донецкой Народной Республике и Прилуки в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
В военном ведомстве сказали, что подразделениями Южной группировки войск "в результате решительных действий" был освобожден населенный пункт Приволье в ДНР. Подразделения группировки войск "Восток" "продвинулись в глубину обороны противника". Ими был освобожден населенный пункт Прилуки в Запорожской области.