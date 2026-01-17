ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 305 военных

В зоне ответственности группировки войск "Север" погибли до 170 украинских солдат

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Украинские войска за сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 305 человек, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 170 солдат, в зоне группировки "Запад" - свыше 210. В результате действий группировок "Южная" и "Центр" потери ВСУ составили до 225 и более 440 военнослужащих соответственно. Также украинские войска потеряли свыше 210 солдат в зоне группировки "Восток" и до 50 военных - в зоне ответственности группировки "Днепр".