ВС РФ поразили используемые в интересах ВСУ объекты энергетики

Российские бойцы также атаковали пункты временной дислокации формирований противника и иностранных наемников в 167 районах

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российские войска в течение суток поразили объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах украинской армии, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 167 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, цехам сборки, местам хранения, предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 167 районах", - сказали в министерстве.