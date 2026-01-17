Над Россией сбили 10 БПЛА за четыре часа

Беспилотники уничтожили в период с 08:00 до 12:00 мск

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за четыре часа десять украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"17 января текущего года в период с 08:00 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, над Архангельской областью уничтожили 7 БПЛА, над Волгоградской - 2 БПЛА и 1 БПЛА над территорией Ростовской области.