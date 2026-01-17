ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Cмерть младенцев в роддоме в Новокузнецке
Иск Банка России к Euroclear
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине

Над регионами России сбили 24 украинских БПЛА за три часа

Работали силы ПВО
Редакция сайта ТАСС
12:25
© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 24 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами в период с 12:00 до 15:00 мск, сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"17 января т. г. в период с 12:00 мск до 15:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 18 БПЛА - над территорией Белгородской области, пять БПЛА - над территорией Курской области и один БПЛА - над территорией Орловской области", - говорится в сообщении. 

УкраинаРоссияВоенная операция на Украине