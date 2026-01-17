Расчеты центра "Рубикон" уничтожили пункты дислокации ВСУ у Красного Лимана

ВС РФ также поразили автотранспорт, бронетехнику, в том числе бронемашины Humvee и Козак, элементы систем связи и РЭБ противника

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Военнослужащие расчетов FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" уничтожили пункты дислокации и военную технику противника на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

Там предоставили кадры боевой работы расчетов "Рубикона", на которых видно уничтожение автотранспорта, бронетехники, в том числе бронемашин Humvee и Козак, элементов систем связи и РЭБ, а также порядка пяти пунктов временной дислокации противника.